Découvrez le pôle patrimoine Espace culturel la pléiade Commentry samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T14:30:00+

à l’Espace culturel la Pléiade de Commentry:

La médiathèque dispose de collections patrimoniales importantes composées notamment du fonds Mâle, du fonds Rougeron et du fonds Bourbonnais, consultables sur place et sur demande.

Renseignements et réservations :

La Pléiade – 04 70 64 40 60

Espace culturel la pléiade Place de la Butte, 03600 Commentry, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 64 40 60 http://www.commmentry.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

©Catherine Senotier – Ville de Commentry