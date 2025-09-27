Découvrez le programme de la Fête des rues aux écoles

Découvrez le programme de la Fête des rues aux écoles samedi 27 septembre 2025.

Ce week-end, ce sera aussi la Fête des Jardins : découvrez la liste des ateliers, animations etc.

Depuis 2020, plus de 200 rues ont été piétonnisées et végétalisées aux abords des écoles. Tout est plus apaisé pour les enfants et leurs parents : moins de pollution, moins de bruit mais surtout plus d’espace et de nature où jouer ! Pour en profiter encore plus, le 27 septembre a été choisi comme étant la Fête des rues aux écoles ! Objectif : faire résonner les rires d’enfants dans près d’une quarantaine de rues, partout dans Paris !

Pour cela, chaque arrondissement a pensé à une programmation spéciale : jeux, animations sportives et festives ! Rendez-vous en famille en bas de chez vous !

Venez participer à la première Fête des rues aux enfants qui aura lieu aux quatre coins de Paris, le samedi 27 septembre 2025.

Le samedi 27 septembre 2025

de à

gratuit Tout public.

