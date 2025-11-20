Découvrez le programme HEC UP et posez toutes vos questions HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 20 novembre, 16h00 sur inscription

Découvrez le programme HEC Paris UP et posez toutes vos questions

Vous avez terminé ou allez bientôt terminer le programme Stand UP ? Vous voulez passer à la vitesse supérieure ?

HEC UP est fait pour vous : 6 mois d’accompagnement gratuit pour développer votre chiffre d’affaires, monter en compétences sur la vente et préparer la croissance de votre entreprise.

Webinaire d’information : 20 novembre à 16h (UTC +1) pour tout savoir sur HEC UP et poser vos questions à Cecilia Pera, Programme Lead chez HEC UPs et Charlotte METIVIER, certifiée UP en 2025.

OBJECTIFS

Sans clients, pas d’entreprise ! La compétence commerciale est LA compétence à développer pour garantir la pérennité de votre business et votre indépendance financière.

Le programme HEC Up est gratuit pour les bénéficiaires, et s’inscrit dans la continuité du programme HEC Stand Up, favorisant ainsi le suivi et l’accompagnement des participantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T17:30:00.000+01:00

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines