Découvrez le Qi-Gong et la self-défense sénior : cours gratuit, 100% féminin à Paris 14e École Dansomania Paris

Découvrez le Qi-Gong et la self-défense sénior : cours gratuit, 100% féminin à Paris 14e École Dansomania Paris jeudi 2 octobre 2025.

A l’occasion de l’ouverture du cours de Qi Gong et self-défense pour seniors, l’école Shaktibudo vous invite à découvrir cette discipline le jeudi 2 octobre 2025 à 9h.

La première séance est gratuite et ouverte exclusivement aux femmes âgées de plus de 55 ans.

Pourquoi venir à ce cours de Qi Gong et self-défense sénior ?

En une heure, vous allez expérimenter :

Des exercices de Qi Gong pour détendre le corps et l’esprit

Des techniques simples de self-défense féminine pour gagner en confiance

pour gagner en confiance ⚖️ Des mouvements qui renforcent l’équilibre et la mobilité

Un moment de convivialité entre femmes, dans un cadre bienveillant

Cet cours est pensé pour vous aider à retrouver énergie, vitalité et sécurité au quotidien.

Informations pratiques

Date : jeudi 2 octobre 2025

Horaires : 9h à 10h

Lieu : École Dansomania – 59 rue Sarrette, 75014 Paris (Porte d’Orléans)

Accès facile : Métro M4 / Tram T3a / Bus 92, 68, 54, 38

⚠️ Places limitées – inscription obligatoire

Comment réserver votre place ?

✨ Pour participer gratuitement à l’atelier du jeudi 2 octobre 2025, inscrivez-vous via ce formulaire ou contactez-nous par e-mail.



Réservez vite, les places partent rapidement !

Réserver ma place

Un cours de bien-être et santé réservé aux femmes seniors.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 09h00 à 10h00

gratuit

Réservations en ligne ou par mail.

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-02T12:00:00+02:00

fin : 2025-10-02T13:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-02T09:00:00+02:00_2025-10-02T10:00:00+02:00

École Dansomania 59, rue Sarrette 75014 Paris

https://www.self-defense-feminine.com/cours/ +33619692389 shaktibudo@gmail.com