Découvrez le Qi-Gong et la self-défense sénior : cours gratuit, 100% féminin à Paris 14e École Dansomania Paris jeudi 2 octobre 2025.
A l’occasion de l’ouverture du cours de Qi Gong et self-défense pour seniors, l’école Shaktibudo vous invite à découvrir cette discipline le jeudi 2 octobre 2025 à 9h.
La première séance est gratuite et ouverte exclusivement aux femmes âgées de plus de 55 ans.
Pourquoi venir à ce cours de Qi Gong et self-défense sénior ?
En une heure, vous allez expérimenter :
- Des exercices de Qi Gong pour détendre le corps et l’esprit
- Des techniques simples de self-défense féminine pour gagner en confiance
- ⚖️ Des mouvements qui renforcent l’équilibre et la mobilité
- Un moment de convivialité entre femmes, dans un cadre bienveillant
Cet cours est pensé pour vous aider à retrouver énergie, vitalité et sécurité au quotidien.
Informations pratiques
Date : jeudi 2 octobre 2025
Horaires : 9h à 10h
Lieu : École Dansomania – 59 rue Sarrette, 75014 Paris (Porte d’Orléans)
Accès facile : Métro M4 / Tram T3a / Bus 92, 68, 54, 38
⚠️ Places limitées – inscription obligatoire
Comment réserver votre place ?
✨ Pour participer gratuitement à l’atelier du jeudi 2 octobre 2025, inscrivez-vous via ce formulaire ou contactez-nous par e-mail.
Réservez vite, les places partent rapidement !
Un cours de bien-être et santé réservé aux femmes seniors.
Le jeudi 02 octobre 2025
de 09h00 à 10h00
gratuit
Réservations en ligne ou par mail.
Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-02T12:00:00+02:00
fin : 2025-10-02T13:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-02T09:00:00+02:00_2025-10-02T10:00:00+02:00
École Dansomania 59, rue Sarrette 75014 Paris
https://www.self-defense-feminine.com/cours/ +33619692389 shaktibudo@gmail.com