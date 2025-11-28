Découvrez le secteur de l’Industrie au Salon de l’Emploi 2025 Châteaubriant – Agence CHATEAUBRIANT Châteaubriant

Découvrez le secteur de l’Industrie au Salon de l’Emploi 2025 Vendredi 28 novembre, 08h15 Châteaubriant – Agence CHATEAUBRIANT Loire-Atlantique

France Travail Châteaubriant organise son SALON DE L’EMPLOI à la Halle de Béré, à Châteaubriant, vendredi 28 novembre en matinée. Ce salon est ouvert sur tous les secteurs d’activités : industrie, agroalimentaire, logistique, transport, santé et services à la personne, restauration, BTP, tertiaire… LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE AU SALON DE L’EMPLOI : Venez à la rencontre des entreprises de ce secteur d’activité, afin de découvrir les opportunités d’emploi et proposer votre candidature en fonction

France Travail Châteaubriant organise son SALON DE L’EMPLOI à la Halle de Béré, à Châteaubriant, vendredi 28 novembre en matinée. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution