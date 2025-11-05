Découvrez le secteur de l’industrie de façon ludique et immersive! Agence Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert

Découvrez le secteur de l'industrie de façon ludique et immersive! Mercredi 5 novembre, 13h00 Agence Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne

Participez au Grand Défi Forindustrie : Découvrez l’industrie de façon ludique et interactive ! Plongez dans l’univers captivant de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire , une plateforme pédagogique innovante inspirée des jeux vidéo. Rejoignez des milliers de participants pour explorer les multiples facettes des métiers de l’industrie. Un objectif clair : faire évoluer les regards sur l’industrie Un dispositif pensé pour : • Casser les idées reçues sur l’industrie • Mieux comprendre les enjeux

Agence Brie-Comte-Robert 77170 Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne Ile-de-France

Participez au Grand Défi Forindustrie : Découvrez l’industrie de façon ludique et interactive ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution