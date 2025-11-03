Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découvrez le secteur de l’industrie de façon ludique et immersive! Agence Montrouge Montrouge

Découvrez le secteur de l'industrie de façon ludique et immersive! Agence Montrouge Montrouge

Découvrez le secteur de l’industrie de façon ludique et immersive! Agence Montrouge Montrouge lundi 3 novembre 2025.

Découvrez le secteur de l’industrie de façon ludique et immersive! Lundi 3 novembre, 09h00 Agence Montrouge Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-03T09:00:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-03T09:00:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00

Participez au Grand Défi Forindustrie : Découvrez l’industrie de façon ludique et interactive ! Plongez dans l’univers captivant de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire , une plateforme pédagogique innovante inspirée des jeux vidéo. Rejoignez des milliers de participants pour explorer les multiples facettes des métiers de l’industrie. Un objectif clair : faire évoluer les regards sur l’industrie Un dispositif pensé pour : • Casser les idées reçues sur l’industrie • Mieux comprendre les enjeux

Agence Montrouge 92120 Montrouge Montrouge 92120 Quartier Plein Sud Hauts-de-Seine Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/503423 »}]
Participez au Grand Défi Forindustrie : Découvrez l’industrie de façon ludique et interactive ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie