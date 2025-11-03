Découvrez le secteur de l’industrie de façon ludique et immersive! Agence Montrouge Montrouge

Découvrez le secteur de l'industrie de façon ludique et immersive! Lundi 3 novembre, 09h00 Agence Montrouge Hauts-de-Seine

Début : 2025-11-03T09:00:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-03T09:00:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00

Participez au Grand Défi Forindustrie : Découvrez l’industrie de façon ludique et interactive ! Plongez dans l’univers captivant de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire , une plateforme pédagogique innovante inspirée des jeux vidéo. Rejoignez des milliers de participants pour explorer les multiples facettes des métiers de l’industrie. Un objectif clair : faire évoluer les regards sur l’industrie Un dispositif pensé pour : • Casser les idées reçues sur l’industrie • Mieux comprendre les enjeux

