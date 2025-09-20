Découvrez le site de Roccapina grâce au parcours de visite d’A Casa di Roccapina! A casa di Roccapina Sartène

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découvrez avec ou sans audioguide le parcours proposé par A Casa di Roccapina. Après une visite d’A Casa un parcours complémentaire en extérieur vous est proposé à l’arrière de la bâtisse. Histoire, sociologie, géologie, cinéma, la visite vous réserve de belles découvertes! Venez seul ou en famille.

La visite est destinée à tous les publics.

A casa di Roccapina Col de Roccapina – RT 40 – 20100 SARTENE Sartène 20100 Corse-du-Sud Corse RT 40 entre Sartène et Bonifacio

