Découvrez le site du Bois de Riquet à Lézignan-la-Cèbe Mairie de Lézignan-la-Cèbe Lézignan-la-Cèbe

Découvrez le site du Bois de Riquet à Lézignan-la-Cèbe 19 – 21 septembre Mairie de Lézignan-la-Cèbe Hérault

Évènement gratuit. Réservation obligatoire pour la conférence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:+ – 2025-09-19T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

L’exposition du Bois de Riquet achève sa route sur le lieu de ses origines.

Ce site exceptionnel se trouve sur la commune de Lézignan-la-Cèbe et date d’un million d’années.

On a pu y reconstituer une faune très riche, témoin des conditions de vie de cette période et des peuplements pionniers de l’Europe.

Le GREPAM, la commune de Lézignan-la-Cèbe et le service archéologique de la CAHM vous invitent à un évènement gratuit pour vous permettre de découvrir ou (re)découvrir ce site emblématique de notre territoire.

Au programme :

Vendredi 19 septembre

16h00 : Visite du site du Bois de Riquet grâce à l’application numérique (rendez-vous au parking des Baumes) déplacement en co-voiturage

19h00 : Inauguration de l’exposition, suivie du verre de l’amitié (salle du conseil municipal)

Samedi 20 septembre

14h00 à 17h00 : Visite libre de l’exposition avec la présence des archéologues

18h00 : Conférence « aux origines des Lézignanais » salle du conseil Municipal et Présentation de l’application « Parcours Patrimonial Numérique »

Dimanche 21 septembre

14h00 à 17h00 : Visite libre de l’exposition avec la présence des archéologues

Entrée libre

Conférence sur réservation au 06 50 67 09 95 ou 06 79 83 40 04

Mairie de Lézignan-la-Cèbe Rue de la Mairie, 34120 Lézignan-la-Cèbe Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 67 09 95 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 79 83 40 04 »}]

© P. Rouat Lézignan-la-Cèbe