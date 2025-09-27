Découvrez le sophrotruck Luzech

Découvrez le sophrotruck Luzech samedi 27 septembre 2025.

203 Avenue d’Uxellodunum Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Une révolution du bien-être arrive dans notre région

Une révolution du bien-être arrive dans notre région. La sophrologue Mélanie Marty vous invite à l’inauguration officielle de son Sophrotruck au Faitoutnumérique de Luzech (Coworking ancienne école).

Le Sophrotruck, c’est la sophrologie qui vient à vous ! Que vous soyez curieux de découvrir cette pratique, en quête de solutions pour le stress, le sommeil, la gestion des émotions, ou simplement désireux de partager un moment convivial, cet événement est fait pour vous. .

203 Avenue d’Uxellodunum Luzech 46140 Lot Occitanie +33 7 87 19 35 91 espritleger46@gmail.com

English :

A wellness revolution is coming to our region

German :

Eine Wellness-Revolution kommt in unsere Region

Italiano :

Una rivoluzione del benessere è in arrivo nella nostra regione

Espanol :

Una revolución del bienestar llega a nuestra región

L’événement Découvrez le sophrotruck Luzech a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Cahors Vallée du Lot