Découvrez le temple et le prieuré, son musée et son exposition Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné

Découvrez le temple et le prieuré, son musée et son exposition 20 et 21 septembre Musée de la vie rurale et de la coiffe Deux-Sèvres

Tarif : adulte 8 €, enfant de 6 à 15 ans : 4 €. Départ des visites selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découverte du prieuré du XVe siècle, du Musée de la vie rurale et de la coiffe, ainsi que du temple à plan tréflé de 1870 et de son exposition temporaire « Au temps d’avant », retraçant des scènes de vie paysanne avant la Première Guerre mondiale.

Musée de la vie rurale et de la coiffe 1 place du prieuré, 79800 Souvigné Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 76 02 37 http://www.musee-souvigne.com Dans un prieuré datant du XVe siècle, laissez-vous guider à travers le temps et découvrez les objets du quotidien et les gestes d’autrefois dans nos 7 salles d’exposition.

Plongez dans l’intérieur paysan du XIXe siècle, explorez l’espace dédié aux vanneries traditionnelles, admirez la salle des broderies, contemplez les coiffes et costumes traditionnels dans notre salle dédiée, découvrez la grange à lessive, le fournil ainsi que l’écurie avec ses objets liés à la vie rurale.

La balade à travers le prieuré vous mènera également à travers notre pays de Pèlebois, où vous pourrez découvrir les cimetières nichés au coin des champs.

