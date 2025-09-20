Découvrez le Terminal 2 avec un architecte du Groupe ADP Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Tremblay-en-France

Découvrez le Terminal 2 avec un architecte du Groupe ADP Samedi 20 septembre, 10h30 Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle Seine-Saint-Denis

une pièce d’identité ou passeport valide est obligatoire

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:30:00

Circuit en bus et piéton du Terminal 2

Pour cette visite, une pièce d’identité ou passeport valide est obligatoire.

Visite ouverte aux enfants à partir de 12 ans.

Rendez-vous à la Maison de l’Environnement pour une présentation sur l’histoire du Terminal 2 puis nous partirons en bus pour un circuit guidé par un architecte du Groupe ADP, à la découverte de la zone réservée du terminal 2 et ses premières aérogares puis nous rejoindrons à pied les aérogares 2EF pour observer les évolutions du terminal.

Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle 1 Rue Louis Couhe 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite commentée du Terminal 2 avec un architecte

Gwen Le Bras pour Groupe ADP