Découvrez le théâtre de la Rotonde : voyage au cœur d’un joyau culturel de Thaon-les-Vosges Théâtre La Rotonde Thaon-les-Vosges

Rendez-vous devant l’entrée principale.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez l’histoire vivante de la Rotonde. Envie d’un voyage insolite entre patrimoine industriel et scène culturelle ? Rejoignez notre visite guidée du théâtre de la Rotonde, ce joyau Art déco édifié dans les années 1920 par la Blanchisserie Teinturerie Thaonnaise, réplique plus modeste du Théâtre du Châtelet. Vous pénétrerez sous la coupole majestueuse (17 m de haut), parcourrez les coulisses où résonnaient autrefois les festivités ouvrières, et découvrirez les fresques signées Loys Prat, restaurées pour leur redonner tout leur éclat.

Aujourd’hui pôle culturel de la Lorraine du Sud, la Rotonde accueille concerts, théâtre, cirque, expositions et bien plus encore.

Ne manquez pas cette escapade hors du commun, à deux pas d’Épinal : un bel hommage à une centenaire encore vibrante !

Théâtre La Rotonde 3 avenue Pierre de Coubertin, 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Thaon-les-Vosges Vosges Grand Est 06 73 27 73 38 En 1913, Armand Lederlin, directeur de la Blanchisserie Teinturerie Thaonnaise (usine qui employait alors plusieurs milliers de personnes) et homme au paternalisme avancé, décida de construire un bâtiment destiné à accueillir le foyer social de la BTT. Celui-ci comportait, à l’époque, un balneum (bains, douches), le cercle des cadres, une salle à manger, des équipements sportifs (stand de tir, gymnase…), une grande salle de réception dite « salle ronde » et, soucieux des loisirs des ouvriers, un théâtre de vastes dimensions, réplique plus modeste du célèbre Châtelet. L’ensemble du bâtiment, vu d’avion, adopte la forme de la Croix de Lorraine. Il est inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis 1986.

