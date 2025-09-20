Découvrez le théâtre Debussy Théâtre Claude Debussy Cannes

Découvrez le théâtre Debussy 20 et 21 septembre Théâtre Claude Debussy Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE (10h-18h)

Le Théâtre Debussy, un lieu emblématique dédié aux arts vivants et aux événements culturels, vous ouvre ses portes gratuitement pour une découverte du lieu et de son histoire. Sans oublier l’exposition photos sur le thème de la French Touch dans le cinéma.

Lignes de bus 1, 2, 4, 6A, 6 B, 7, 10, 12, 21 et 22,

bus circuit patrimonial

Théâtre Claude Debussy 1 Boulevard de la Croisette 06400 Cannes, France Cannes 06400 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492998400 http://www.palaisdesfestivals.com

Visite libre SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 18h.

@Hervé Fabre – SEMEC