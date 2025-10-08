Découvrez le Truck Soliha ! Mairie de St-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Découvrez le Truck Soliha ! Mairie de St-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte

Vous accompagner pour favoriser le bien-être chez soi et le maintien à domicile, c’est ce que propose le truck SOLIHA.Le truck SOLIHA est un véhicule aménagé 100% adapté qui se déplace, à votre rencontre, pour vous présenter du mobilier et des aides techniques qui vous simplifieront la vie au quotidien et amélioreront votre confort.Venez le découvrir lors de l’une de ces dates !

Mairie de St-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 44 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr contact@sagl.fr