Découvrez le Truck Soliha ! Parking de la Mairie Saint-Léger-les-Vignes mercredi 1 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-01 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte

Vous accompagner pour favoriser le bien-être chez soi et le maintien à domicile, c’est ce que propose le truck SOLIHA.Le truck SOLIHA est un véhicule aménagé 100% adapté qui se déplace, à votre rencontre, pour vous présenter du mobilier et des aides techniques qui vous simplifieront la vie au quotidien et amélioreront votre confort.Venez le découvrir lors de l’une de ces dates !

Parking de la Mairie Saint-Léger-les-Vignes 44710