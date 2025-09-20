Découvrez le village médiéval de Conques et le tympan de l’abbatiale Sainte-Foy le temps d’une visite guidée Village de Conques Conques

Découvrez le village médiéval de Conques et le tympan de l’abbatiale Sainte-Foy le temps d’une visite guidée Samedi 20 septembre, 11h30 Village de Conques Aveyron

Tarifs : 5€ adulte. 3€ enfants. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Visite guidée — Le village médiéval de Conques

Parcourez les ruelles pittoresques de Conques, l’un des Plus Beaux Villages de France, et plongez dans son histoire millénaire, son architecture civile et ses activités humaines d’autrefois.

Votre guide vous fera découvrir les secrets bien gardés de ce village exceptionnel.

En fin de parcours, admirez le célèbre tympan de l’abbatiale Sainte-Foy, orné de 124 personnages sculptés : une véritable leçon de pierre, dont chaque détail vous sera dévoilé.

Village de Conques 12320 Conques Conques 12320 Conques Aveyron Occitanie 05 65 72 85 00 http://www.tourisme-conques.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 72 85 00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-conques.fr »}] Village classé dans les « Plus Beaux Villages de France ». Seul le parking de la Salesse est disponible pour les visiteurs.

© OTCM/Service patrimoine