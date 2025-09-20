Découvrez l’écomusée de la Maison des Gorges du Verdon La Palud La Palud-sur-Verdon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez l’exposition de la Maison des Gorges du Verdon et les particularités de la nature du territoire des Gorges du Verdon.

Petits et grands peuvent suivre le fil du Verdon : des sommets jusqu’au Grand Canyon en passant par les alpages et les plateaux.

Un quizz pour les enfants est à disposition gratuitement à l’accueil.

L’espace vous propose la découverte de l’homme en relation étroite avec la nature préservée des Gorges du Verdon.

Rendez-vous au château de la Palud sur Verdon

Infos : 04 92 83 76 89

La Palud château de la Palud sur Verdon, 04120 La Palud sur Verdon La Palud-sur-Verdon 04120 La Palud-sur-Verdon Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

