Découvrez l’église de Lagnac ! Église de Lagnac Rodelle

Découvrez l’église de Lagnac ! Dimanche 21 septembre, 14h00 Église de Lagnac Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Découverte de l’église Saint-Étienne de Lagnac

Partez à la découverte du patrimoine religieux de l’église Saint-Étienne de Lagnac !

Admirez ses objets mobiliers, ses ornements architecturaux et ses peintures murales.

Église de Lagnac Le Bourg, 12340 Rodelle Rodelle 12340 Aveyron Occitanie 0565449217 https://www.rodelle.fr

Venez découvrir le patrimoine religieux de l’église Saint-Étienne de Lagnac ! Objets mobiliers, ornements d’architecture et peintures murales s’offriront à vous…

© George Pouget