Découvrez l’église de Mauzac Église Saint-Etienne Mauzac

Découvrez l’église de Mauzac Église Saint-Etienne Mauzac dimanche 21 septembre 2025.

Découvrez l’église de Mauzac Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Etienne Haute-Garonne

Information au 05 61 56 33 22. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Découverte de l’église de Mauzac

Profitez de l’ouverture de l’église de Mauzac pour venir la découvrir et admirer son architecture.

Une belle occasion de (re)découvrir ce lieu de culte.

Église Saint-Etienne 65bis Route de Saint-sulpice 31410 Mauzac Mauzac 31410 Haute-Garonne Occitanie Église probablement édifiée à la fin du XVe siècle. A l’intérieur se trouve un riche décor de boiseries du XVIIIe siècle, agrémenté de peintures dans les années 1830. Restaurations vers 1860 (doublement des murs en terre par une maçonnerie de briques et galets ; peinture du plafond).

Journées européennes du patrimoine 2025

© OTI Volvestre