Découvrez l’église de Saint-Chély : visites, exposition et conférences ! Église de Saint-Chély Sévérac-le-Château

Découvrez l’église de Saint-Chély : visites, exposition et conférences ! Église de Saint-Chély Sévérac-le-Château samedi 20 septembre 2025.

Découvrez l’église de Saint-Chély : visites, exposition et conférences ! 20 et 21 septembre Église de Saint-Chély Aveyron

Gratuit. Sans réservation le samedi. Accès sur demande le dimanche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

⛪ Église de Saint-Chély

Samedi 21 – toute la journée

Dimanche 22 matin – sur réservation au 06 27 06 90 55

Découvrez la nouvelle toiture et une exposition de vêtements sacerdotaux.

Samedi après-midi : Marjorie Tabart présentera son travail sur les vitraux de l’église.

A 15h, assistez à une conférence de M. Silhol sur l’histoire de l’église de Saint-Chély.

Église de Saint-Chély 12150 Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château 12150 Aveyron Occitanie

Venez visiter l’église de Saint Chély le samedi 21 ou le dimanche matin 22 sur réservation au 06 27 06 90 55 ). Découvrez-y sa nouvelle toiture et une exposition de vêtements sacerdotaux. Marjorie Ta…

© Commune de Sévérac d’Aveyron