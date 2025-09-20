Découvrez l’église de Saint-Chély : visites, exposition et conférences ! Église de Saint-Chély Sévérac-le-Château
Gratuit. Sans réservation le samedi. Accès sur demande le dimanche.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00
⛪ Église de Saint-Chély
- Samedi 21 – toute la journée
- Dimanche 22 matin – sur réservation au 06 27 06 90 55
Découvrez la nouvelle toiture et une exposition de vêtements sacerdotaux.
Samedi après-midi : Marjorie Tabart présentera son travail sur les vitraux de l’église.
A 15h, assistez à une conférence de M. Silhol sur l’histoire de l’église de Saint-Chély.
Église de Saint-Chély 12150 Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château 12150 Aveyron Occitanie
© Commune de Sévérac d’Aveyron