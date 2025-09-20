Découvrez l’église de Saint-Chinian en visite libre Église Notre-Dame-de-la-Barthe Saint-Chinian

Découvrez l’église de Saint-Chinian en visite libre 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de-la-Barthe Hérault

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’église paroissiale de Saint-Chinian qui abrite notamment un magnifique orgue classé au titre des Monuments historiques et la pierre tombale monumentale de Jean-François Percin de Montgaillard, évêque de Saint-Pons-de-Thomières qui vécut à Saint-Chinian à partir de 1680 où il mourut en 1713.

Pas de visite le dimanche matin de 10h30 à 11h30 : office religieux.

Église Notre-Dame-de-la-Barthe 9 grand rue, 34360 Saint-Chinian Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 00 42 L’église Notre-Dame-de-La-Barthe de Saint-Chinian est mentionnée comme simple chapelle, au IXe siècle, lors de la fondation de l’abbaye.

Au XIIIe siècle, elle remplace l’église paroissiale primitive située à Saint-Cels, hors les murs et peut-être détruite lors des conflits faisant suite à la croisade albigeoise.

À la fin du XVIe siècle, après les guerres de Religion, l’église partiellement détruite par les troupes protestantes est restaurée. Sous l’impulsion de Mgr.Percin de Montgaillard, évêque de diocèse de Saint-Pons, elle est agrandie vers 1680. La construction d’un nouveau chœur entraîne la démolition du rempart et le comblement des fossés; le nouveau clocher s’élève à l’emplacement de la tour Némorouse.

La nef d’abord couverte d’une charpente en bois est voûtée en pierre, en 1731.

En 1783, grâce aux efforts du curé Paul Massip un nouvel orgue est installé, attribué comme celui de Saint-Pons à Jean Baptiste Micot, classé au titre des Monuments historiques.

Durant la Révolution, l’église est transformé en temple de la raison, puis consacré au culte décadaire, comme en témoigne la statue modifiée de Notre Dame de La Barthe, dans une des chapelles collatérales.

En 1860, le clocher bâti au XVIIe siècle menace ruine et doit être démoli, remplacé par le clocher actuel surélevé et couvert d’ardoises.

© Melkan Bassil