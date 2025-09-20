Découvrez l’église de Saint-Grégoire Église de Saint-Grégoire Sévérac d’Aveyron

Découvrez l’église de Saint-Grégoire Église de Saint-Grégoire Sévérac d’Aveyron samedi 20 septembre 2025.

Découvrez l’église de Saint-Grégoire 20 et 21 septembre Église de Saint-Grégoire Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Église de Saint-Grégoire

L’église sera ouverte tout le week-end.

Des visites ou commentaires seront proposés :

Samedi après-midi

Dimanche toute la journée

Le dimanche, Marjorie Tabart présentera son travail sur les vitraux de l’église.

Église de Saint-Grégoire Saint-Grégoire, 12150 Lavernhe Sévérac d’Aveyron 12150 Lavernhe Aveyron Occitanie 05 65 47 67 31 https://www.causses-aubrac-tourisme.com L’église datant du XIe siècle est implantée sur une source qui a fait l’objet d’un culte païen dans les premiers siècles. On peut encore y voir l’entrée principale, le mur d’enceinte de la nef ainsi que quelques marches d’un escalier conduisant de la nef au clocher. Hameau à proximité de Lavernhe.

Venez visier l’église de Saint-Grégoire ouverte tout le week-end. Des visites ou commentaires seront proposés le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Marjorie Tabart sera présente le di…

© JE Giraud