Découvrez l’église du charmant village perché de Brignemont Église Saint-Michel Brignemont

Découvrez l’église du charmant village perché de Brignemont Église Saint-Michel Brignemont samedi 20 septembre 2025.

Découvrez l’église du charmant village perché de Brignemont 20 et 21 septembre Église Saint-Michel Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Église au cœur d’un ancien village fortifié

Partez à la découverte d’un édifice situé au sommet d’une colline, au centre d’un ancien village fortifié qui domine les paysages vallonnés aux confins de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne.

L’église récemment restaurée dévoile un décor homogène de style classique, sublimé par un ensemble de vitraux de grande qualité.

Église Saint-Michel 31480 Brignemont Brignemont 31480 Haute-Garonne Occitanie 05 61 82 93 85 https://tourisme.hautstolosans.fr/ L’église se situe au sommet de la colline sur laquelle le village a été édifié au Moyen Âge.

Construite en brique au milieu du XVIIIe siècle, elle est de style classique. Sa façade est coiffée d’un fronton triangulaire et son portail est encadré par une statue de la Vierge et une statue de saint Joseph. Le clocher a été construit en 1889. Sa base carrée est surmontée d’une flèche de brique. Le décor intérieur est de style classique avec des corniches et pilastres ornés de stucs et un bel ensemble de vitraux.

Cette visite permet de voir un édifice placé au milieu d’un ancien village fortifié au sommet d’une colline qui domine des paysages vallonnés aux confins de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Ga…

© Hauts Tolosans Tourisme