Découvrez l’église qui a abrité le Saint-Suaire, Chapelle de l’Annonciation, Lirey

Informations pratiques

Découvrez l’église qui a abrité le Saint-Suaire 19 et 20 septembre Chapelle de l’Annonciation Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:40:00+02:00

Lors de cette visite, vous pourrez découvrir l’histoire mouvementée du Saint-Suaire de Turin au fil des siècles.

Par le comité des fêtes de Lirey.

Chapelle de l’Annonciation Rue des Ouches Violettes 10320 Lirey Lirey 10320 Aube Grand Est +33 (0)6 15 72 86 96 En 1356, l’église collégiale de Lirey est construite par Geoffroy de Charny, porte-étendard du roi de France et tué lors de la bataille de Poitiers. De 1357 à 1418, l’église conserve le linceul ayant enveloppé le corps du Christ (le Saint-Suaire). La relique est mise à l’abri au château de Montfort, en Bourgogne, puis cédée au duc de Savoie en 1453. Elle est présentée à Chambéry puis à Turin en 1578. Elle ne reviendra plus jamais en Champagne. L’église est démolie à la Révolution et son mobilier part dans des musées ou d’autres lieux de cultes. On peut voir certains de ceux-ci au Victoria and Albert Museum à Londres. La chapelle actuelle a été construite de 1870 à 1880 et est dédiée à l’Annonciation de la Vierge.

Lors de cette visite, vous pourrez découvrir l’histoire mouvementée du Saint-Suaire de Turin au fil des siècles.

© Archives départementales de l’Aube expo 2019