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Découvrez l’église qui a abrité le Saint-Suaire, Chapelle de l’Annonciation, Lirey

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Annonciation · Lirey

Découvrez l’église qui a abrité le Saint-Suaire, Chapelle de l’Annonciation, Lirey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de l'Annonciation
Adresse
Rue des Ouches Violettes 10320 Lirey
Ville
10320 Lirey
Département
Aube

Découvrez l’église qui a abrité le Saint-Suaire 19 et 20 septembre Chapelle de l’Annonciation Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:40:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:40:00+02:00

Lors de cette visite, vous pourrez découvrir l’histoire mouvementée du Saint-Suaire de Turin au fil des siècles.
Par le comité des fêtes de Lirey.

Chapelle de l’Annonciation Rue des Ouches Violettes 10320 Lirey Lirey 10320 Aube Grand Est +33 (0)6 15 72 86 96 En 1356, l’église collégiale de Lirey est construite par Geoffroy de Charny, porte-étendard du roi de France et tué lors de la bataille de Poitiers. De 1357 à 1418, l’église conserve le linceul ayant enveloppé le corps du Christ (le Saint-Suaire). La relique est mise à l’abri au château de Montfort, en Bourgogne, puis cédée au duc de Savoie en 1453. Elle est présentée à Chambéry puis à Turin en 1578. Elle ne reviendra plus jamais en Champagne. L’église est démolie à la Révolution et son mobilier part dans des musées ou d’autres lieux de cultes. On peut voir certains de ceux-ci au Victoria and Albert Museum à Londres. La chapelle actuelle a été construite de 1870 à 1880 et est dédiée à l’Annonciation de la Vierge.
Lors de cette visite, vous pourrez découvrir l’histoire mouvementée du Saint-Suaire de Turin au fil des siècles.

© Archives départementales de l’Aube expo 2019