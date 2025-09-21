Découvrez l’église romane du village de Saint-Clair Église de Roubillous Saint-Clair

Découvrez l’église romane du village de Saint-Clair Dimanche 21 septembre, 10h00 Église de Roubillous Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez admirer l’architecture romane de l’église de Roubillous et ses deux imposants tableaux du milieu du XVIIe siècle.

Église de Roubillous Bourg, 82400 Saint-Clair Saint-Clair 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 39 68 76 http://www.cdg82.fr/saint-clair Cette église d’origine romane, datant de la fin du XIе et du début du XIIe siècle, est située sur une butte entourée de vallons. Cet édifice a été reconstruit après la Guerre de Cent ans et a été remanié après les guerres de religion. Le portail à arc brisé encadré de tores ininterrompus, est orné d’un perron à six marches. La façade ouest refaite au XIXe siècle, est couronnée d’un clocher-mur à pignon triangulaire percé de trois baies en plein cintre. Deux imposants tableaux du milieu du XVIIe siècle viennent d’être restaurés : saint Eutrope guérissant les estropiés et les paralytiques, et saint Clair guérissant les aveugles. Accès: À partir de Valence d’Agen, prendre route de Cahors D953. À 8km environ au niveau du carrefour Saint-Clair, Saint-Paul d’Espis, prendre à gauche D74 direction Saint-Clair. Le village se trouve à 3.5 km environ.

©Simonne Lagnès, saint Eutrope