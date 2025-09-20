Découvrez l’église Saint-Martial en visite libre Église de Saint-Grégoire Varen

Découvrez l’église Saint-Grégoire en visite libre 20 et 21 septembre Église de Saint-Grégoire Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de la chapelle de Saint-Grégoire

Que trouve-t-on à Saint-Grégoire ? Une magnifique chapelle du XIIIᵉ siècle, surprenante par ses murs recouverts de papier bleu, qui lui confèrent une atmosphère unique et paisible.

Cette chapelle, discrète mais remarquable, fait partie de la paroisse de Lexos et mérite le détour !

Que trouve-t-on à Saint Grégoire ? Sa magnifique chapelle du XIIIe siècle avec des murs recouverts de papier bleu. Elle fait partie de la paroisse de Lexos.

© Mairie de Varen