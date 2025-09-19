Découvrez l’église Saint-Pierre de Gourdon et ses décors restaurés des XVIIe et XIXe siècles Église Saint-Pierre Gourdon

Découvrez l’église Saint-Pierre de Gourdon et ses décors restaurés des XVIIe et XIXe siècles Église Saint-Pierre Gourdon vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

⛪ Visitez l’église Saint-Pierre de Gourdon

Érigée face à l’hôtel des Consuls depuis plus de 700 ans, l’église Saint-Pierre marque le paysage de Gourdon de son profil caractéristique, donnant de loin l’impression d’une forteresse.

De style gothique méridional, elle dévoile un intérieur richement orné et conserve de véritables trésors :

un orgue de tribune (fin XVIIIᵉ – XIXᵉ siècle),

une rosace au portail principal,

une grande verrière au chevet (XIVᵉ siècle),

plusieurs retables.

Le chœur est embelli par un ensemble baroque du XVIIᵉ siècle, composé de tableaux en bois peint et sculpté, réalisés par les sculpteurs Tournié, figures majeures de la sculpture baroque occitane de la fin du XVIIᵉ siècle.

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 46300 Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie

