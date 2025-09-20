Découvrez l’église Saint-Pierre et son clocher Église Saint-Pierre Bar-sur-Aube

Découvrez l’église Saint-Pierre et son clocher Église Saint-Pierre Bar-sur-Aube samedi 20 septembre 2025.

Découvrez l’église Saint-Pierre et son clocher 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir à travers une visite commentée l’église Saint-Pierre, incluant le clocher et une démonstration d’orgue.

Église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre, 10200 Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est L’église fut fondée par Nocher et son épouse Adélaïde et unie au chapitre Saint-Maclou de Bar-sur-Aube en 1378. Le clocher fut frappé par la foudre le 24 mai 1706 et fortement endommagé, les sept cloches ayant été détruites.

L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1840.

Venez découvrir à travers une visite commentée l’église Saint-Pierre, incluant le clocher et une démonstration d’orgue.

© Franz Pfifferling