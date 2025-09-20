Découvrez l’église Sainte-Barbe et ses peintures Église Sainte-Barbe Wittenheim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez en compagnie du Conseil de Fabrique, l’église Sainte-Barbe et les peintures de Georges Desvallières.

Église Sainte-Barbe 18 rue Bruat, 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Sainte-Barbe European Collectivity of Alsace Grand Est 03 89 58 85 10 http://wittenheim.fr La construction de l’église Sainte-Barbe commence en 1928, d’après les plans de l’architecte des MDPA, Georges Debut, et s’achève en 1929. L’église est classée Monument historique depuis le 21 janvier 1993, principalement pour ses peintures intérieures réalisées entre 1928 et 1931 par Georges Desvallières, fondateur avec Maurice Denis des Ateliers d’Art Sacré.

© L’Alsace