Découvrez l’église Sainte-Colombe et sa grande flèche ! Église Sainte-Colombe Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Découvrez l’église Sainte-Colombe et sa grande flèche ! Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Sainte-Colombe Lot-et-Garonne

Gratuit. Réservation recommandée. 10 personnes à la fois pour visiter le clocher. Enfants sous l’entière responsabilité des parents. Prévoir des chaussures adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découvrez l’église du bourg du XIIe siècle, puis son clocher, haut de ses 97 marches en compagnie d’une raconteuse du pays !

Vous admirerez un panorama à 360°, avec une vue sur la plaine et les coteaux d’Agen et sur les Pyrénées au sud.

Pour vous guider tout au long de la visite, Denise Maraval sera votre raconteuse de Pays.

Église Sainte-Colombe Le Bourg, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 28 00 57 »}] Église du XIIe siècle. L’édifice se compose d’un chœur roman, voûtée en berceau brisé, terminé par un cul de four, sur deux doubleaux ; une travée de nef en berceau également romane ; travées de nef ainsi que le bas-côtés nord voûtés d’ogives. Les deuxième et troisième travées de la nef ont des voûtes à liernes et tiercerons, à clefs ornées. Le profil des ogives atteste le XVe siècle. Des chapiteaux en bagues sont ornés de grotesques et d’animaux. Les façades extérieures présentent une austérité militaire. Le clocher surmonte la façade occidentale, simplement percée d’un porche en tiers-point mouluré, les chapiteaux des colonnettes formant frise. La souche du clocher est carrée et porte une plateforme octogonale reposant sur trois boudins. Une flèche octogonale couvre ce clocher. L’église est encore en partie serrée dans son enceinte portant, devant sa façade occidentale, le puits banal. Parking gratuit à la salle polyvalente.

©Mossot – sous licence Creative Commons