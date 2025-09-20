Découvrez l’élévateur à bateau de 400 tonnes du Port de Saint-Malo Pôle Naval Jacques Cartier Saint-Malo

Découvrez l’élévateur à bateau de 400 tonnes du Port de Saint-Malo Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Pôle Naval Jacques Cartier Ille-et-Vilaine

Gratuit, Réservation obligatoire

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le Port de Saint-Malo ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

3 visites sont proposées, dont la visite autour de l’élévateur à bateau de 400 tonnes.

Situé sur le Pôle Naval Jacques Cartier (à proximité des locaux de la SNSM), 27 000 m² et 300 ml de quais sont dédiés à la construction, la maintenance et la réparation navale, où des entreprises spécialisées sont installées.

Sur 27 000 m² et 300 ml de quais, on y trouve une aire de carénage, une forme de radoub et un élévateur à bateau de 400 tonnes.

Des entreprises spécialisées dans la construction, la maintenance et la réparation navale y sont installées. Chaussures adaptées (pas de talons)

Journées européennes du patrimoine 2025

