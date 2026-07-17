Découvrez l’envers du décor du Théâtre Jean Ferrat de Fourmies, Théâtre Jean Ferrat, Fourmies

Informations pratiques

Découvrez l’envers du décor du Théâtre Jean Ferrat de Fourmies Samedi 19 septembre, 14h00 Théâtre Jean Ferrat Nord

15 personnes paximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes du Théâtre de Fourmies et découvrez l’envers du décor.

De la scène aux coulisses, laissez-vous guider au cœur de ce lieu emblématique qui mêle patrimoine architectural et création contemporaine.

Chargé d’histoire et ancré dans la vie culturelle locale, le théâtre dévoile ses secrets et son fonctionnement.

Espaces techniques, loges, scène : un parcours inédit pour comprendre la magie du spectacle vivant.

Une visite privilégiée pour petits et grands !

Théâtre Jean Ferrat 58 Rue Saint-louis, 59610 Fourmies, France Fourmies 59610 Nord Hauts-de-France 0327399560 https://theatre.fourmies.fr [{« type »: « email », « value »: « theatre@fourmies.fr »}, {« owner »: {« uid »: 11432180, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 75 », « bookingContact »: « theatre@fourmies.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 15 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 1}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Par ses dimensions imposantes et son style architectural, le Théâtre de Fourmies rappelle le glorieux passé industriel de la ville. Il est doublement inscrit dans l’inconscient collectif de la population, en tant qu’institution, mais également en tant qu’édifice. D’une capacité de 450 places, la salle est entièrement équipée d’un matériel performant en matière de diffusion sonore et lumineuse, et s’est vue dotée il y a peu d’un système complet de captation numérique lui permettant une totale autonomie dans le domaine de la prise de vue et de la diffusion vidéo. De nombreuses équipes artistiques s’y croisent lors de répétitions, de temps de résidence, mais son activité principale reste la diffusion et la production de spectacles vivants pluridisciplinaires avec une programmation ambitieuse. Un travail de médiation accompagne les spectateurs tout au long de la saison avec l’organisation d’ateliers, de conférences, d’expositions, et de réunions par les différents acteurs du territoire. Début 2010, un important chantier de rénovation a commencé afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité et d’accessibilité indispensables à l’organisation d’événements culturels. En février 2012, le Théâtre transformé ouvre à nouveau ses portes et devient dès lors le Pôle culturel essentiel de la ville. Une trentaine de spectacles s’y tiennent chaque saison, ainsi que des résidences sur des projets en cours d’aboutissement. La salle accueille également les spectacles d’associations de Fourmies et des événements privés. Le Théâtre s’impose donc comme un lieu de rencontres et d’échanges incontournable pour les habitants du territoire, véritable cœur battant du “centre-ville culturel”, assumant pleinement son rôle d’outil de démocratisation de la Culture. Entrée principale en haut des marches en façade Entrée PMR avec ascenseur (en bas à gauche des escaliers) – Parking à proximité

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes du Théâtre de Fourmies et découvrez l’envers du décor.

©Maxence Heniart