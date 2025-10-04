Découvrez les activités et outils du Labo2 à 10h Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Découvrez les activités et outils du Labo2 : Géoproject, Lecture en réseau, Vidéomapping … échangez avec les médiateurs numériques sur les possibilités de création numérique et la programmation du trimestre, dans la salle de formation numérique.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

© ville de Nîmes