Découvrez les arbres de la forêt en dessinant ! Salle animation médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux
Découvrez les arbres de la forêt en dessinant ! Salle animation médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 11 avril 2026.
Découvrez les arbres de la forêt en dessinant !
Salle animation médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Apprenez à observer les arbres de la forêt, les reconnaître, et réalisez un herbier dessiné.
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Salle animation médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr
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English :
Learn how to observe and recognize forest trees, and create your own herbarium.
L’événement Découvrez les arbres de la forêt en dessinant ! Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence