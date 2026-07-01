Découvrez les arbres du parc des chantiers, Parc des Chantiers, Nantes
mardi 7 juillet 2026 · Parc des Chantiers · Nantes
Informations pratiques
Découvrez les arbres du parc des chantiers 7 juillet – 26 août Parc des Chantiers Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T15:30:00+02:00
Sur le parc des chantiers, autour des nefs de l’éléphant, plus d’une vingtaine d’essences d’arbres plus ou moins exotiques sont présentes…
On observera les critères permettant d’identifier ces différents arbres, et des anecdotes (botaniques, historiques, économiques,..) seront apportées pour chacun.
On parlera aussi de l’origine géographique des arbres, de leur lien avec les forêts, et des usages possibles de leur bois.
Parc des Chantiers Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « pvacher@fibois-paysdelaloire.fr »}]
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