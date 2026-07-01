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Découvrez les arbres du parc des chantiers, Parc des Chantiers, Nantes

mardi 7 juillet 2026 · Parc des Chantiers · Nantes

Découvrez les arbres du parc des chantiers, Parc des Chantiers, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Parc des Chantiers
Adresse
Boulevard Léon Bureau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Découvrez les arbres du parc des chantiers 7 juillet – 26 août Parc des Chantiers Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T15:30:00+02:00

Sur le parc des chantiers, autour des nefs de l’éléphant, plus d’une vingtaine d’essences d’arbres plus ou moins exotiques sont présentes…
On observera les critères permettant d’identifier ces différents arbres, et des anecdotes (botaniques, historiques, économiques,..) seront apportées pour chacun.
On parlera aussi de l’origine géographique des arbres, de leur lien avec les forêts, et des usages possibles de leur bois.

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