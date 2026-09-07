Découvrez les Casemates du Bois de Kanfen, Casemates du Bois de Kanfen, Kanfen

Informations pratiques

Découvrez les Casemates du Bois de Kanfen 19 et 20 septembre Casemates du Bois de Kanfen Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les deux casemates du Bois de Kanfen ouvrent leurs portes !

Elles font partie des premières construites sur la ligne Maginot et ont subi de lourds combats en 1940. Restaurées et entretenues par l’association « Les Loups de la Moselle », ces passionnés d’histoire et de patrimoine vous proposent des visites guidées au cœur de ces deux ouvrages mémoriels. Une expérience unique à ne pas rater. Restauration sur place.

Casemates du Bois de Kanfen 57330 Kanfen Kanfen 57330 Moselle Grand Est Les casemates sont les toutes premières construites de la ligne Maginot et les premières à entrer en service actif (test de la casemate en août 1931, mises en service en janvier 1934). Elles ont été le théâtre de combats le 14 juin 1940. L’équipage s’est rendu aux Allemands sur ordre le 30 juin 1940. La visite de l’ouvrage transporte le visiteur dans un voyage en 1940 où il découvre la vie du soldat grâce à une riche reconstitution historique. Cette visite permet également de comprendre la construction de la ligne Maginot.

Les deux casemates du Bois de Kanfen ouvrent leurs portes !

©ASPMH – Les Loups de la Moselle