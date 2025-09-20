Découvrez les collections du musée Asiatica Musée Asiatica Biarritz

Découvrez les collections du musée Asiatica Musée Asiatica Biarritz samedi 20 septembre 2025.

Découvrez les collections du musée Asiatica 20 et 21 septembre Musée Asiatica Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 € au lieu de 10 €, gratuit pour les – de 12 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Asiatica vous accueille exceptionnellement à tarif préférentiel : 5 € l’entrée au lieu de 10 €.

La visite est libre et se déroule sans interruption de 10h à 17h, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre.

Pour enrichir votre découverte, un livret de 30 pages est mis à disposition, et vous pouvez également télécharger gratuitement l’application IZI.TRAVEL avant votre visite pour explorer les collections à votre rythme !

Musée Asiatica 1 Rue Guy Petit 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559227878 https://www.musee-asiatica.com/ https://share.google/oNV0YVG4rgFFB2Dns Le Musée Asiatica de Biarritz, classé parmi les plus belles collections privées d’art oriental en Europe, vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Découvrez des œuvres exceptionnelles venues d’Inde, du Tibet, du Népal et de Chine, et plongez dans l’histoire et les traditions de civilisations fascinantes. Une visite incontournable à Biarritz pour les passionnés de culture, les familles et les curieux. Le musée est situé à 5 min du centre-ville de Biarritz, à proximité immédiate de parkings et des lignes de bus. Accès facile à pied depuis la Grande Plage et la Gare du Midi.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Asiatica vous accueille exceptionnellement à tarif préférentiel : 5 € l’entrée au lieu de 10 €.

© Musée Asiatica