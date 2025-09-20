Découvrez les Cordeliers Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire Tarascon

Découvrez les Cordeliers Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire Tarascon samedi 20 septembre 2025.

Découvrez les Cordeliers 20 et 21 septembre Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez tous les secrets du monstre légendaire de Tarascon, en explorant la collection ethnographique d’objets présentés dans la Galerie de la légendaire Tarasque. Admirez l’architecture du magnifique cloître des Cordeliers.

Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire Place Frédéric Mistral – 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 38 71 Installé dans l’ancien Couvent des Cordeliers et inauguré en juin 2016, le Musée d’Art et d’Histoire s’inscrit dans une volonté de poursuivre la valorisation du cœur historique de la Cité. Ce lieu patrimonial ce veut ainsi un espace d’échange, de partage de tout ce qui fait l’identité urbaine, rurale, festive, historique et méditerranéenne de notre belle cité provençale. A proximité de l’office de tourisme et de la rue des halles. Parking avenue de la République et le long du cours Aristide Briand.

Découvrez tous les secrets du monstre légendaire de Tarascon, en explorant la collection ethnographique d’objets présentés dans la Galerie de la légendaire Tarasque. Admirez l’architecture du cloître…

JF Galeron