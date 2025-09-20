Découvrez les coulisses de France 3 à Perpignan France 3 Perpignan Perpignan

Découvrez les coulisses de France 3 à Perpignan Samedi 20 septembre, 10h00 France 3 Perpignan Pyrénées-Orientales

Gratuit. Inscription obligatoire. Choix du créneau de visite durant l’inscription. Ouverture des inscriptions le 15 août.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Entrez dans les coulisses de France Télévisions à Perpignan !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, France Télévisions ouvre exceptionnellement ses portes à Perpignan le samedi 20 septembre 2025.

Visite sur inscription obligatoire

Venez découvrir l’envers du décor de votre télévision régionale :

Studio de tournage

Régie

Équipements de montage

Rencontre avec les journalistes et techniciens qui fabriquent vos journaux télévisés et programmes régionaux

Visites de 45 minutes proposées de 10h00 à 18h00

ℹ️ Infos pratiques :

Places limitées

Inscriptions obligatoires avant le vendredi 17 septembre (maximum 4 billets par famille)

Ouverture des inscriptions le 15 août 2025

Lien d’inscription : https://JEP2025france3perpignan.eventbrite.fr

Accès uniquement sur présentation d’une pièce d’identité

Aucune visite possible en dehors du samedi 20 septembre.

France 3 Perpignan 1066 avenue Eole, 66100 Perpignan Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 30 10 40 45 https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/ https://www.facebook.com/France3Occitanie

