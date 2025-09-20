Découvrez les coulisses de France 3 à Perpignan France 3 Perpignan Perpignan
Découvrez les coulisses de France 3 à Perpignan Samedi 20 septembre, 10h00 France 3 Perpignan Pyrénées-Orientales
Gratuit. Inscription obligatoire. Choix du créneau de visite durant l’inscription. Ouverture des inscriptions le 15 août.
Entrez dans les coulisses de France Télévisions à Perpignan !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, France Télévisions ouvre exceptionnellement ses portes à Perpignan le samedi 20 septembre 2025.
Visite sur inscription obligatoire
Venez découvrir l’envers du décor de votre télévision régionale :
- Studio de tournage
- Régie
- Équipements de montage
Rencontre avec les journalistes et techniciens qui fabriquent vos journaux télévisés et programmes régionaux
Visites de 45 minutes proposées de 10h00 à 18h00
ℹ️ Infos pratiques :
Places limitées
Inscriptions obligatoires avant le vendredi 17 septembre (maximum 4 billets par famille)
Ouverture des inscriptions le 15 août 2025
Lien d’inscription : https://JEP2025france3perpignan.eventbrite.fr
Accès uniquement sur présentation d’une pièce d’identité
Aucune visite possible en dehors du samedi 20 septembre.
France 3 Perpignan 1066 avenue Eole, 66100 Perpignan Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 30 10 40 45 https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/ https://www.facebook.com/France3Occitanie
