Découvrez les coulisses de la bibliothèque Forney ! Bibliothèque Forney Paris vendredi 3 octobre 2025.

La bibliothèque Forney a

été créée en 1886 et est installée depuis 1961 dans l’Hôtel des archevêques de

Sens, monument historique datant de la fin de Moyen-âge. Elle est spécialisée

en arts, arts décoratifs et métiers d’art et possède de riches collections de

livres, affiches, papiers peints, catalogues commerciaux, etc.

La visite vous permettra de découvrir au-delà des espaces

connus des usagers (escalier d’honneur, salle de lecture), les coulisses du monument

et de la bibliothèque : espaces de travail des bibliothécaires, espaces de

conservation des collections, salles non accessibles au public.

Une occasion unique qui nécessitera d’emprunter de nombreux

escaliers. Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

Deux créneaux vous sont proposés. Attention nombre de places limité !

L’Hôtel des archevêques de Sens comme vous ne l’avez jamais vu !

Du vendredi 03 octobre 2025 au samedi 04 octobre 2025 :

samedi

de 11h00 à 12h30

vendredi

de 17h30 à 19h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public enfants, jeunes et adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/