Découvrez les coulisses de l’Académie Musicale Répétitions ouvertes au public Lycée Cordouan Royan

Découvrez les coulisses de l’Académie Musicale Répétitions ouvertes au public Lycée Cordouan Royan lundi 7 juillet 2025.

Découvrez les coulisses de l’Académie Musicale Répétitions ouvertes au public

Lycée Cordouan 28 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-07

Venez découvrir les coulisses en assistant aux répétitions et aux cours tous les après-midis. Plongez au cœur de la création musicale et observez les jeunes artistes en pleine préparation.

.

Lycée Cordouan 28 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 79 35 46 contact@academie-musicale-royan.fr

English :

Come behind the scenes and attend rehearsals and classes every afternoon. Plunge into the heart of musical creation and observe young artists in full preparation.

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und besuchen Sie jeden Nachmittag die Proben und den Unterricht. Tauchen Sie ein in die Welt des Musikmachens und beobachten Sie die jungen Künstler bei ihren Vorbereitungen.

Italiano :

Venite dietro le quinte e partecipate alle prove e alle lezioni ogni pomeriggio. Immergetevi nel cuore della creazione musicale e osservate i giovani artisti in piena preparazione.

Espanol :

Acérquese entre bastidores y participe todas las tardes en los ensayos y las clases. Sumérgete en el corazón de la creación musical y observa a los jóvenes artistas en plena preparación.

L’événement Découvrez les coulisses de l’Académie Musicale Répétitions ouvertes au public Royan a été mis à jour le 2025-05-30 par Mairie de Royan