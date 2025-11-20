Découvrez les coulisses de l’industrie : Visite exclusive de l’entreprise ABFM de BAZAS! Bazas – Agence LANGON Bazas

Découvrez les coulisses de l’industrie : Visite exclusive de l’entreprise ABFM de BAZAS! Bazas – Agence LANGON Bazas jeudi 20 novembre 2025.

Découvrez les coulisses de l’industrie : Visite exclusive de l’entreprise ABFM de BAZAS! Jeudi 20 novembre, 09h30 Bazas – Agence LANGON Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T11:00:00

Fin : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T11:00:00

Plongez au coeur de l’industrie lors de cette visite unique ! Organisée dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, cet événement vous offre une opportunité exceptionnelle de découvrir les métiers et les activités d’une entreprise industrielle locale. Cette visite vous permettra de mieux comprendre le secteur industriel et ses nombreuses opportunités. Vous bénéficierez d’une présentation détaillée des métiers et des activités des entreprises, vous offrant ainsi un aperçu complet et immersif. Par

Bazas – Agence LANGON 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522409 »}]

Plongez au coeur de l’industrie lors de cette visite unique ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie