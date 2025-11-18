Découvrez les coulisses de l’industrie : Visite exclusive des GRANDS CHAIS DE FRANCE à Landiras ! Landiras – Agence LANGON Landiras

Découvrez les coulisses de l’industrie : Visite exclusive des GRANDS CHAIS DE FRANCE à Landiras ! Landiras – Agence LANGON Landiras mardi 18 novembre 2025.

Découvrez les coulisses de l’industrie : Visite exclusive des GRANDS CHAIS DE FRANCE à Landiras ! Mardi 18 novembre, 13h45 Landiras – Agence LANGON Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:45:00 – 2025-11-18T16:00:00

Fin : 2025-11-18T13:45:00 – 2025-11-18T16:00:00

Plongez au coeur de l’industrie lors de cette visite unique ! Organisée dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, cet événement vous offre une opportunité exceptionnelle de découvrir les métiers et les activités d’une entreprise industrielle locale. Cette visite vous permettra de mieux comprendre le secteur industriel et ses nombreuses opportunités. Vous bénéficierez d’une présentation détaillée des métiers et des activités des entreprises, vous offrant ainsi un aperçu complet et immersif. Par

Landiras – Agence LANGON 33720 Landiras Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522275 »}]

Plongez au coeur de l’industrie lors de cette visite unique ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution