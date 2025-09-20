Découvrez les coulisses de l’usine d’eau potable de La Chesnaie à Brissac-Loire-Aubance 1 Route de la Chesnaie, 49320 Brissac-Loire-Aubance Brissac-Loire-Aubance

Découvrez les coulisses de l’usine d’eau potable de La Chesnaie à Brissac-Loire-Aubance 1 Route de la Chesnaie, 49320 Brissac-Loire-Aubance Brissac-Loire-Aubance samedi 20 septembre 2025.

Découvrez les coulisses de l’usine d’eau potable de La Chesnaie à Brissac-Loire-Aubance Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00, 14h00 1 Route de la Chesnaie, 49320 Brissac-Loire-Aubance Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Le 20 septembre prochain, le Syndicat d’Eau de l’Anjou et Veolia ouvrent les portes de cette installation réhabilitée il y a une dizaine d’années à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Fermée au grand public depuis plusieurs mois en raison des mesures de sécurité prises dans le cadre du plan Vigipirate, l’usine d’eau potable de La Chesnaie dispose d’un traitement de pointe que l’on appelle « Actiflo » et qui permet d’améliorer la qualité de l’eau en réduisant sa dureté et son alcalinité.

Cette visite inédite offre aux visiteurs une occasion unique de comprendre le parcours de l’eau, de sa source jusqu’au robinet, et de découvrir les technologies de pointe utilisées pour garantir une eau potable de qualité.

De par sa nature, ce site de production d’eau potable est sensible et soumis à des règles d’accès strictes pour éviter tout incident et assurer la sécurité de tous :

Inscription préalable obligatoire

Présentation obligatoire d’une pièce d’identité sur place

1 Route de la Chesnaie, 49320 Brissac-Loire-Aubance 1 Rte de la Chesnaie, 49320 Brissac-Loire-Aubance Brissac-Loire-Aubance 49320 Coutures Maine-et-Loire Pays de la Loire

Le 20 septembre prochain, le Syndicat d’Eau de l’Anjou et Veolia ouvrent les portes de cette installation réhabilitée il y a une dizaine d’années à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

@VeoliaEau