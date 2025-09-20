Découvrez les coulisses des 4Écluses : visites guidées Les 4Ecluses Dunkerque

Découvrez les coulisses des 4Écluses : visites guidées Les 4Ecluses Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Découvrez les coulisses des 4Écluses : visites guidées Samedi 20 septembre, 14h00, 17h00 Les 4Ecluses Nord

gratuit sur réservation, attention places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T15:+

Fin : 2025-09-20T17:+ – 2025-09-20T18:+

De la salle de concert à la façade fraîchement repeinte dans le cadre de « l’Art dans la Ville », au Bocal et ses studios en passant par les loges et la cuisine, tout tout tout, on vous dit tout ce qui se trame là-dessous.

Les 4Ecluses Rue de la Cunette – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 03 28 63 82 40 [{« lastProcessedAt »: « 2025-09-15T14:43:10.346Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « billetterie@4ecluses.com », « response »: {« passId »: 345113513, « isPending »: false, « addressId »: 294357}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-15T14:43:10.105Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1762729, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-15T14:43:10.206Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 389166898, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758369600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-15T14:43:10.345Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/345113513 »}] https://4ecluses.com/fr/agenda/decouvrez-les-coulisses-des-4ecluses-visite-journees-du-patrimoine

De la salle de concert à la façade fraîchement repeinte dans le cadre de « l’Art dans la Ville », au Bocal et ses studios en passant par les loges et la cuisine, tout tout tout, on vous dit tout ce qui…

(c) Louis Waterlot