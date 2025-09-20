Découvrez les coulisses du bloc opératoire Centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Nombre de place limité.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le vendredi 19 septembre et le samedi 20 septembre 2025, venez découvrir dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le bloc opératoire et l’unité de chirurgie ambulatoire, leurs fonctionnements et les métiers qui les composent au travers d’une visite immersive.

Vous aurez alors la possibilité de visiter l’envers du décor et de pénétrer dans une salle d’intervention.

Vous pourrez également échanger avec les professionnels qui composent cette équipe.

Centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye 20 rue Armagis 78100 Saint-Germain-en-Laye

Visite commentée du bloc opératoire

