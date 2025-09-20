Découvrez les coulisses du Groupe M6 Groupe M6 Neuilly-sur-Seine

Découvrez les coulisses du Groupe M6 20 et 21 septembre Groupe M6 Hauts-de-Seine

Ouverture des inscriptions en septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du Groupe M6 pour permettre aux téléspectateurs et auditeurs de découvrir les coulisses des programmes TV et Radio :

Format de visite :

Petits groupes accompagnés par un collaborateur volontaire

Découverte des univers de la télévision et de la radio à travers plusieurs ateliers

Présence d’experts-métiers pour animer les ateliers

Visite commentée

