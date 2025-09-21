Découvrez les coulisses du Théâtre des Sources Théâtre de Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

De nombreux artistes nationaux se sont produits sur ses planches. Découvrez le Théâtre des Sources aux côtés de sa régisseuse.

Théâtre de Saint-Amand-les-Eaux Théâtre des Sources, rue de la Résistance, Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France https://billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr/

Ville de Saint-Amand-les-Eaux