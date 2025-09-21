Découvrez les coulisses d’un hôtel de ville en compagnie du maire Château d’Hausen et son Parc Hellering

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez les coulisses de l’hôtel de ville de Hombourg-Haut en compagnie de M. le Maire. Lors de cette visite guidée, vous aurez l’occasion d’explorer des espaces habituellement fermés au public et d’en apprendre davantage sur l’histoire de la mairie.

Château d’Hausen et son Parc 17 rue de Metz, 57470 Hombourg-Haut Hellering 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 90 53 53 »}] La construction de l’édifice fut achevée en 1766 par Jean-Charles de Wendel et son épouse Anne-Marguerite d’Hausen de Weidesheim. Il était alors situé près de la forge de Wendel, érigée quelques années auparavant (1758-1759). L’édifice passa ensuite aux mains de la famille d’Hausen et y demeura jusqu’en 1882, date à laquelle il fut racheté par les Gouvy.

Après la Seconde Guerre mondiale, le château devint la propriété des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL). Il abrita, jusqu’en 1996, le siège du conseil d’administration de l’établissement public, avant d’être acquis en 2003 par la ville, qui l’aménagea en hôtel de ville. Il est finalement inscrit partiellement au titre des monuments historiques par arrêté du 5 juin 2019.

© Mairie de Hombourg-Haut